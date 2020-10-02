İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru - Son Dakika

İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru

Bu sene 42. kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nun yeni isim sponsoru N Kolay oldu.

Bu sene 42. kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nun yeni isim sponsoru N Kolay oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından her yıl yapılan İstanbul Maratonu'nun yeni isim sponsoru düzenlenen lansman ile N Kolay oldu. Yapılan sponsorluk lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer katıldı. İlk olarak açıklamalarda bulunan Serdar Sümer, Spor İstanbul ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Eskrim değil, ok atmak değil koşma temel bir spor olduğu için bizi çok heyecanlandırıyor. Spor İstanbul ile işbirliği yapmaktan çok mutluyuz çok gurur duyuyoruz. Daha büyük işlere imza atacağımıza inancımız tam. N Kolay İstanbul Maratonu'nun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

RENAY ONUR: "İSTANBUL MARATONU'NUN HARİKA BİR HİSSİ VAR"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise maratonların sporun en birleştirici etkinliklerinden olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un güzellikleri bir araya geldiğinde dünyanın bence en güzel koşularından bir tanesi haline geliyor. İstanbul Maratonu'nun tarihi ve kültürel açıdan İstanbul'un bütün güzelliklerinin arasından geçebildiğiniz harika bir hissi var. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bilir şehrin koşuşturmacası içerisinde şehri yaşamayı unuturuz. Esasında şehir maratonları o şehirde yaşayanları olduğu kadar turistleri de güzelliklerini yaşaması için yapılan güzel bir etkinlik. Turistik açıdan da o şehri yaşayabilmesi için bütün bir yıl içerisinde güzel bir fırsat veriyor. Yarı maraton sonrasında aldığımız geri dönüşler bize çok iyi hissettirdi. Hem hijyen hem de koşu keyfi açısından herkes çok güzel bir koşu geçtiğini söyledikçe bizim de 8 Kasım'daki maratona yönelik heyecanımız artmaya başladı."

FATİH ÇİNTIMAR: "BU YÜKSELİŞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ise, İstanbul Maratonu'nun yükselişini yeni isim sponsoru ile sürdüreceğini belirterek, "1979 yılında Almanya'dan gelen master sporcu grubunun başlatmış olduğu ve her yıl büyüyerek devam eden İstanbul Maratonu adıyla bugünkü pozisyonuna gelmiş durumda. 1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Atletizm Federasyonu arasında oluşturulan işbirliği ile bu organizasyonu daha büyütülebilmesi ve dünyaya mal edilebilmesi için bir çalışma yapıldı ve o günden bugüne geldi şimdi de Nkolay ismi ile devam edeceğiz. 1994 yılında çok ciddi bir potansiyelle bin kişilerden bir anda 12-13 bin kişilere çıkışı ve her yıl üstüne koyarak devam etmesiyle şu an dünyanın en önemli maratonlarından birisi olan İstanbul Maratonu N Kolay İstanbul Maratonu oldu. Geçen yıl parkur rekoru kırılmıştı. Geçen yıl kazanan sporcu aynı zamanda bayanlarda Doha'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu kazandı. Dünya şampiyonu ile aynı parkurda aynı startta başlayıp bitirebileceğiniz spor branşı maalesef atletizm haricinde yok. İnşallah bu yükselişi N Kolay ile devam ettirecek. Türkiye'de yaptığımız yıllık en büyük spor organizasyonu İstanbul Maratonu. Hem katılım hem katılım olarak hem potansiyel ve hem de uluslararası portföy olarak Türkiye'nin en büyük spor reklam yüzlerinden biridir" diye konuştu.

"POLONYA'DA KÜRSÜYÜ HEDEFLİYORUZ"

Başkan Çintımar, Polonya'da düzenlenecek olan Balkan Dağ Koşusu'nda kürsüye çıkmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Önümüzdeki hafta Balkan Dağ Koşusu'nda şampiyonluk için koşacağız. 17 Ekim'de bugüne kadar katılıp herhangi bir başarımızın olmadığı Yarı Maraton Dünya Şampiyonası'nda Polonya'da takım olarak 68 ülke arasında mutlaka kürsüde olacağız. Bu da bizim maraton kültürünü inşallah atletizmle taçlanan noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Bora Akyol/İHA)

İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru
İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru
İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru
İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru

Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'na yeni isim sponsoru - Son Dakika Spor

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