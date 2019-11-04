Son Dakika Haberleri: İstanbul Maratonu'nda Bağcılar'ın engelli sporcuları ilk 3'te yer aldı
Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'nda Bağcılar'ın engelli sporcuları ilk 3'te yer aldı

İstanbul Maratonu'nda Bağcılar'ın engelli sporcuları ilk 3'te yer aldı

7 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinden başlayarak, Sultanahmet Meydanı'na kadar devam 41. İstanbul Maratonu'na katılan Bağcılardan katılan engelli atletler yarışmada erkekler kategorisinde ilk 3'e girdi.

İstanbul Maratonu'nda Bağcılar'ın engelli sporcuları ilk 3'te yer aldı, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinden başlayarak, Sultanahmet Meydanı'na kadar devam 41. İstanbul Maratonu'na katılan Bağcılardan katılan engelli atletler yarışmada erkekler kategorisinde ilk 3'e girdi. Kadınlarda ise, Nurşah Usta ipi birinci olarak göğüsledi.

İstanbul'da 41'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu'na katılan Bağcılarda yaşayan engelli atletler dereceye girdi. 41 kilometrelik tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay, Birol Kamar, Ali Alu ve Muhammed Safa Bakan ilk sırayı paylaştılar. Yine kadınlarda ise Nurşah Usta yarışı birinci tamamladı.

ÇAĞIRICI, ENGELLİ SPORCULARIMIZA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Yarışmacıları başarılarından dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelli sporcularımızla gurur duyuyoruz, bu yıl yine göğsümüzü kabarttı. Diğer kadın milli sporcularımız bildiğiniz gibi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bu yüzden bu yıl ki yarışa katılamadılar. Ancak, maratonda yer alan Zeynep kızımız rakiplerini geride bırakarak 1'inciliğe ulaştı. Tüm engelli sporcularımızı tebrik atletizm, basketbol gibi bir çok alanda engelli sporcuların büyük başarılar kazandığını hatırlatan Çağırıcı, "Onlara desteğimiz her zaman devam edecek. İnşallah, Dünya Şampiyonası ile Tokyo Olimpiyatlarından da madalya ile dönecekler" dedi.


İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
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