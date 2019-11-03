Son Dakika Haberleri: İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı
Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

6 saat önce

- İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandıİSTANBUL - Bu yıl 41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı.

- İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

İSTANBUL - Bu yıl 41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı.

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı halk koşusu Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktası ile noktalandı. Renkli görüntülere sahne olan halk koşusunda parkuru tamamlayan atletler, finişte bulunan stantlarda derecelerini kaşelettirdi.

İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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