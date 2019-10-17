" İstanbul Maratonu"nda rekor bağış beklentisi

Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor etkinliklerinden Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu yıl da bağış rekoru bekleniyor.

Vodafone açıklamasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 3 Kasım'da düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda rekor bağış bekleniyor.

"İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganıyla düzenlenecek maratonda, sivil toplum kuruluşları her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcıları yardımseverlik adına koşmaya çağırıyor.

15 milyon TL rekor bağış beklenen koşuda hem kurumlar hem de sporcular bağış toplamak için yarışacak.

Geçen yıl 11 Kasım'da 40'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 12 milyon 172 bin 597 TL bağış toplanmıştı.

2017 yılına oranla 2018 yılında yüzde 12'lik artış gösteren bağış miktarının bu yıl da rekor kırması bekleniyor.

"Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu" unvanını taşıyan Vodafone İstanbul Maratonu'nun bu yılki sosyal sorumluluk partneri ise "Adım Adım" oldu. Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu da farklı sosyal sorumluluk projeleri ile maratonda yer alacak.

Geç kayıtlarda ön koşul bağış yapmak

Bu yıl 106 ülkeden 37 bin çipli koşucunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Maratonu için kayıt süresi 30 Eylül'de sona ermişti, ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşuculara geç kayıt imkanı sunulacak.

31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuarda ön koşulla kayıt yapılabilecek. Ön koşul olarak fuarda standı bulunan sivil toplum kuruluşlarından birine bağış yapmak gerekiyor.