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İSTANBUL - MARMARAY ARIZA YAPTI, VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ

34 dakika önce

KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü.

İSTANBUL - MARMARAY ARIZA YAPTI, VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ, System.String[]
KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir  süre açılmayınca panikleyen 1 kişi  bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre  hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı.   Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri  geldi.   Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.  Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler  ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından   Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi. 


Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Trenden inen vatandaşlar
-Raylarda yürüyenler 
- Aktüel görüntüler
-Yaralıların ambulansa alınması
-İstasyondan detaylar
-Vatandaşlarla röp

26.06.2019 - 13.22 - Haber Kodu : 190626122
26.06.2019 - 13.25 - Haber Kodu : 190626124
26.06.2019 - 13.32 - Haber Kodu : 190626127
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
Suadiye, Kadıköy, İstanbul, Marmaray, Güncel
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