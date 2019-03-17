Son Dakika Haberleri: İstanbul  - Marmaray'da Teknik Arıza  (2)

İstanbul  - Marmaray'da Teknik Arıza  (2)

1 saat önce

Haber: Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

İstanbul  - Marmaray'da Teknik Arıza  (2), System.String[]
Haber: Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Marmaray'da saat 17.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı, duraklarda yoğunluk oluştu. 

Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Duraklarda bekleyenler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:29 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Marmaray, Güncel
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