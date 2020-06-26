İSTANBUL "Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor" - Son Dakika

İSTANBUL "Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"

"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) SALGIN nedeniyle maske ile spor yapmanın zararları konuşulurken, maskesiz spor yapmak da başka riskleri beraberinde getiriyor.

"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) SALGIN nedeniyle maske ile spor yapmanın zararları konuşulurken, maskesiz spor yapmak da başka riskleri beraberinde getiriyor. Açık havada maskesiz spor yapmak nefes alışverişinin hızlanması ile birlikte etrafa daha fazla virüsün yayılmasına neden olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Maskesiz yürümeye çalışıyorsak çok hızlı soluk alıp verdiğimiz için etrafa yaydığımız virüs yükü normale göre daha fazla olacak. O nedenle virüsü bulaştırabilme potansiyelimiz daha yüksek olacak" dedi.

'KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR YÜKLENMEDEN SPORA BAŞLAMALI'

Sosyal mesafeyi korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkarken konu ile ilgili uyarılarda bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Uzun zamandır evde kalmanın verdiği bir yorgunluk ve hantallık mevcut. İnsanlar bu sürecin devamında normal hayatına hızlı bir şekilde geçmek istiyor. Bu geçişi çok sağlıklı bir şekilde yapmalıyız. Özellikle kronik ya da kalp hastalığı olan kişilerin spor yaparken aşamalı bir şekilde ve bir anda yüklenmeden spor yapmaya başlaması gerekiyor. Aşırı yüklenme, ritm bozuklukları, kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi durumlara yol açabilir. Yürüyüş sırasında mesafeyi koruyacağız, dinlenerek yürüyeceğiz, maske takmaya çalışacağız" dedi.

'VİRÜS YÜKÜ ARTMIŞ ŞEKİLDE BULAŞTIRIYOR'

Maske takmanın da kalbe zararları olabileceğini belirten Prof. Dr. Uçar, "Maskesiz yürümeye çalışıyorsak çok hızlı soluk alıp verdiğimiz için etrafa yaydığımız virüs yükü normale göre daha fazla olacak. O nedenle virüsü bulaştırabilme potansiyelimiz daha yüksek olacak. Biz kimde virüs olup olmadığını bilmiyoruz. Birçok insan belirti vermeden hastalığı geçirdiği için virüsü yayabiliyor. O nedenle mümkün olduğunca tedbirlere uyarak sosyalleşmeyi sağlamalıyız" dedi.

'BASKETBOL, FUTBOL VİRÜSÜ YAYAR'

Basketbol, futbol gibi sporların virüsü çok fazla yayma riski olan ve maskeli yapılamayan sporlar olması nedeniyle şu dönemde yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uçar, kalp hastalarına da şu uyarılarda bulundu: "Kalp hastalarına tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi sporları öneriyoruz. Yarışmalı sporları asla önermiyoruz. Uzun süredir evde kaldığımız için bu sporları da aşamalı olarak yapmamız gerekiyor. Bir anda yüklenerek değil de yavaş yavaş, her gün süreyi ve tempoyu kademeli olarak artırarak 4 hafta gibi bir süreye yaymamız gerekiyor."

'SPOR YAPARKEN NEFES DARLIĞI OLURSA HEMEN DİNLENMEYE GEÇMELİ'

Spor yaparken hangi şikayetler oluştuğuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uçar, "Eğer spor yaparken göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve baygınlık hissi gibi durumlar olursa muhakkak durmak ve serin bir yerde dinlenmeye geçmek gerekiyor. Sıvı desteğine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok terlemeden ve güneşten kendimizi koruyarak spor yapmamız gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL 'Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor' - Son Dakika

Son Dakika

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:31 Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 00:57 Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma 20:05 Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
16:46
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
16:37
Büyük güne saatler kaldı! Son bir umutla Zuhuratbaba'ya akın ettiler
16:18
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
16:07
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
16:01
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
15:56
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
15:53
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
15:34
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 17:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL "Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]