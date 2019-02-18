İstanbul Mason Locası Gerçekleri (Karanlığa Yolculuğum)
13 dakika önce
İstanbul'daki Mason Locası'nın önünde gözlem yaptığım bu videoda "Masonluğun ne olduğunu, Türkiye'deki masonların kim olduklarını ve masonların dünyada neleri değiştirdiklerini" göreceksiniz.
İstanbul
'daki Mason Locası'nın önünde gözlem yaptığım bu videoda "Masonluğun ne olduğunu, Türkiye
'deki masonların kim olduklarını ve masonların dünyada neleri değiştirdiklerini" göreceksiniz. İyi seyirler.
Bu Videoda Neler Öğreneceksiniz Açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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