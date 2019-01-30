İstanbul - Mavi Çarşı Davası Sanığına 19 Yıl Sonra Yeniden Müebbet...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAKadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 19 yıl önce molotof kokteyli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü Azime Işık'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının ardından...

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 19 yıl önce molotof kokteyli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü Azime Işık'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının ardından yeniden yargılandığı karara bağlandı. Mahkeme, 2009 yılında müebbet hapis cezası kesinleşen Azime Işık hakkındaki kararın onaylanmasına hükmetti.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hükümlü sanık Azime Işık getirildi. Duruşmada, önceki celse ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi yönündeki savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatı Ayhan Erdoğan, "20 yıldır süren bir davadır. AİHM kararı sonrası bu mütalaa, AİHM'i yok saymaktadır. Aslında bu mütalaa ile boşuna yargılamanın yenilenmesini başlatmış oluyoruz. Mahkumiyet hükmünün iptalini ve beraatini talep ediyoruz" dedi.



"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"



Hükümlü Azime Işık ise tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptığı son savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Haksızlık yapılmıştır" dedi.



MAHKEME ESKİ HÜKMÜ ONAYLADI



Mahkeme heyeti, Azime Işık hakkında kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 7 Mayıs 2009 tarihinde kesinleşen hükmün onaylanmasına hükmetti. Heyet, hükümlü Işık hakkındaki infazın aynen devamına da karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 1999 yılında molotof kokteylli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet Azime Işık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklardan Azime Işık, AİHM'e başvurmuştu. AİHM 2. Dairesi, 1999'daki olayda Işık'ın emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti. AİHM kararı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesini kabul etmişti.

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