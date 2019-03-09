Son Dakika Haberleri: İstanbul-'mavi Vatan Tatbikatı'ndan Dönen Gemiler Boğazdan Geçiyor

İstanbul-'mavi Vatan Tatbikatı'ndan Dönen Gemiler Boğazdan Geçiyor

18 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İstanbul DHA103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA

103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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