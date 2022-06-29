İstanbul mayısta 33 ayın turist rekorunu kırdı

İstanbul mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı bu yılın ilk beş ayında 5 milyon 284 bin 714 oldu. Mayısta ise İstanbul'u 1 milyon 402 bin 366 kişi ziyaret etti.

Kente mayısta 1 milyon 381 bin 339 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 21 bin 27 oldu.

Mayıs ayında Atatürk Havalimanı'ndan 1444, Sabiha Gökçen'den 373 bin 527 ve İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 6 bin 368 turist kente gelirken, Karaköy Limanı'ndan 15 bin 986, Tuzla Limanı'ndan 2 bin 87, Zeytinburnu Limanı'ndan 997, Ambarlı Limanı'ndan 216, Haydarpaşa Limanı'ndan 600, Pendik Limanı'ndan 21, Marmara Limanı'ndan 39 ve Sarayburnu Limanı'ndan 1081 kişi şehre giriş yaptı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 72,85'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27,04'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Turist sayısında Almanlar ilk sırada yer aldı

İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 115 bin 635 turistle ilk sırada yer aldı.

Almanları sırasıyla 98 bin 751 turistle İranlılar, 92 bin 455 turistle Ruslar, 70 bin 733 turistle Amerikalılar, 65 bin 243 turistle İngilizler, 57 bin 824 turistle Fransızlar, 46 bin 755 ile İsrailliler, 34 bin 816 ile Iraklılar, 34 bin 777 ile Hollandalılar ve 32 bin 204 turistle Özbekistanlılar takip etti.

Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,25'ini oluştururken, yüzde 7,04'ünü İranlılar, yüzde 6,5'ini Ruslar, yüzde 5,04'ünü Amerikalılar, yüzde 4,65'ini İngilizler, yüzde 4,12'sini Fransızlar ve yüzde 3,33'ünü İsrailliler oluşturdu.

Mayısta İstanbul'a 194 ülkeden turist geldi

Söz konusu dönemde İstanbul'a 194 ülkeden turist gelirken, en az ziyaretçinin geldiği ülkeler birer kişiyle Tuvalu, Mikronezya Federe Devletleri, Tonga, Papua Yeni Gine ve Guyana oldu.

İstanbul'u en son 2019 yılının ağustosunda 1 milyon 540 bin 120 turist ziyaret etmişti. İstanbul, mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçiyle son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da son 33 ayda gelen turist sayısı şöyle:

Aylar Turist Sayısı Mayıs 2022 1.402.366 Nisan 2022 977.888 Mart 2022 1.156.400 Şubat 2022 956.482 Ocak 2022 791.578 Aralık 2021 1.044.693 Kasım 2021 997.620 Ekim 2021 1.152.771 Eylül 2021 975.916 Ağustos 2021 1.002.722 Temmuz 2021 1.130.999 Haziran 2021 684.621 Mayıs 2021 384.630 Nisan 2021 419.686 Mart 2021 545.608 Şubat 2021 350.913 Ocak 2021 334.825 Aralık 2020 408.040 Kasım 2020 439.920 Ekim 2020 533.405 Eylül 2020 460.670 Ağustos 2020 436.198 Temmuz 2020 301.930 Haziran 2020 66.725 Mayıs 2020 847 Nisan 2020 960 Mart2020 374.101 Şubat 2020 962.151 Ocak 2020 1.017.034 Aralık 2019 1.127.915 Kasım 2019 1.088.372 Ekim 2019 1.347.554 Eylül 2019 1.359.175 Ağustos 2019 1.540.120