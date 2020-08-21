İstanbul Mecidiyeköy'de yol su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

İstanbul Mecidiyeköy'de yol su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı-Sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu. Mecidiyeköy Varyant altı su altında kalırken, araçlar mahsur kaldı.

Şişli Mecidiyeköy Varyant altı etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar yolda kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar göle dönen yolda zorlukla gitmeye çalıştı.