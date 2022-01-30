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İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ

30.01.2022 05:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı.

Beyoğlu'nda bulunan Emek Sahnesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Ana düsturumuz, ana mottomuz, tabiri caizse bu istikamette yolumuzu kaybetmememizi sağlayacak olan pusulamız budur. Biz kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek için çaba içerisindeyiz. Aslında bu büyük medeniyeti inşa etmek için bu akşam burada yaptığımız çaba da duvara bir taş koymak, bir tuğla koymak mesafesinde gayretli bir hizmettir. Onun için bu istikamette, bu çaba içerisinde hep kendimizi yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. İslam dünyasında, İslam medeniyetinde iki uçta, biri doğuda, biri en batıda olmak üzere iki büyük medeniyeti herkesin yakinen bildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, bunlardan birinin Maveraünnehir medeniyeti, diğerinin de en batıda, Endülüs Emevileri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, bu medeniyetlerin tarihini anlatarak, nasıl yükselişe geçtikleriyle ilgili bilgiler verdi. Hayatı boyunca bu büyük İslam medeniyetlerinin nasıl gelişip büyüdükleri ve dünyada etkili oldukları sorularına cevap bulmaya çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, bu yaz Özbekistan'ı ziyaret etme imkanı olduğunu ve gençlere de büyük İslam medeniyetinin nasıl geliştiğini ve örnek teşkil ettiğini görmek bakımından Özbekistan ziyaretini tavsiye ederim" diye ifade etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da "Bizim medeniyetimizin insanı ve toplumu var. Temel meselemiz bu medeniyetle toplum ve medeniyetle devlet arasındaki kopan rabıtayı yeniden sağlamak, bunları bütünleştirmek. Medeniyetin toplumuyla medeniyetin devletini bir araya getirmek. Bir başka ifadeyle milletin değerlerini devletin değerleriyle bütünleştirmek. Milletin değerlerini devletin değerleri haline getirebilmek. Aslında siyasi mücadelemizin varmak istediği hedefte budur. Bu bütünleşmeyi sağladığımız zamanda biz hamleler yapabilmişiz millet olarak. Malazgirt ve İstiklal Harbimiz böyledir. Milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleştiği zamanlardır. Bunun bir örneğini de 15 Temmuz'da yaşadık" dedi.

Program, protokol üyeleri ve konuşmacıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ
İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ
İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ

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Medeniyet Derneği, Numan Kurtulmuş, Mustafa Şentop, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-MEDENİYET DERNEĞİ 10. YIL VEFA BULUŞMASI EMEK SİNEMASI'NDA DÜZENLENDİ - Son Dakika
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