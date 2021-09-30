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İstanbul Medeniyet Üniversitesi, "dünyanın en iyi üniversiteleri" arasında - Son Dakika

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, "dünyanın en iyi üniversiteleri" arasında

30.09.2021 11:09
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

Dünyada yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren "en itibarlı" kuruluş olarak kabul edilen Times Higher Education (THE) "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2022" sonuçlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi, genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında 801-1000 bandına...

Dünyada yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren "en itibarlı" kuruluş olarak kabul edilen Times Higher Education (THE) "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2022" sonuçlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi, genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında 801-1000 bandına yerleşirken, "atıf" kategorisinde önemli başarı elde etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bir devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 11 fakültesi, 14 bin 588 öğrencisi, 860 akademisyeni ve 200'e yakın idari personeli olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin yüzde 20'sinin lisansüstü programlarda olduğunu anlatan Çelik, "Bilimsellik yanında araştırma boyutu güçlü olan ve bunu da lisansüstü düzeyde yapmaya çabalayan bir üniversite olma iddiasındayız. 10 yılda program, öğrenci ve akademik kadro alımı yoğunluğuna rağmen bazı küçük eksikliklerle yol almaya gayret ediyoruz. Fiziki mekan itibarıyla biraz ihtiyaçlarımız olsa da çok hızlı ilerleyen bir üniversite olduk. 10 yıllık serüvende ciddi bir performans yakaladık diye düşünüyorum." dedi.

Çelik, dünyada üniversiteleri sıralayan çok farklı endeksler bulunduğuna değinirken şöyle devam etti:

"Bunların en kabul göreni Times Higher Education (THE) kurumunun yaptığı Dünya Üniversiteler Sıralaması. Üniversiteler birkaç kategoride sıralanıyor. Eğitim ve öğretim alanı, araştırma alanı, atıf alanı, endüstriyel gelir ve uluslararası görünürlük adı verilen 5 temel kategoride yaptığı sıralama en itibarlı olanı. Dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralaması denildiğinde bu endeks akla gelir. Biz bu yıl itibarıyla 11 bin küsur üniversitenin sıralamaya alındığı endekste ilk 1000 içinde yer almış olduk. Özellikle bir kategoride, öğretim üyelerimizin ürünlerinin atıf alma alanında dünyada 487. sırada konumlandık. Çok kaliteli hocalarımız var ve biz çok genç bir üniversiteyiz, yaş ortalamamız 39. Bu, bugün elde ettiğimiz derecenin gelecekte çok daha etkinlik oluşturacağının bir göstergesi."

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin URAP endeksinde de geçen yıl öğretim üyelerinin Google Scholar'daki yayınlarında Türkiye üniversiteleri arasında 13. sırada bulunduğunu, araştırma görevlilerinin yayınları da eklendiğinde 6. sırada yer aldığını belirtti.

Çelik, THE'nin yayımladığı bir başka endeksin de üniversitelerin Birleşmiş Milletlerin geliştirdiği 17 kriterde sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkı sıralaması olduğunu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin dünya genelinde de bu endekste 4 kategoride 300'lü ve 600'lü sıralarda yer aldığını, 1 ay önce yayımlanan bir başka endekste "araştırma performansı", "yenilik oluşturma kapasitesi" ve "toplumsal etki" kategorilerinde dünyadaki sıralamada 580. sırada konumlandığını söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, "Birden fazla endeks, üniversitemizin yakaladığı değeri ifade etti. Bu bizi çok sevindiren, öğrencimizi, akademisyenimizi motive eden, bizi de idare olarak daha önemli işlere sevk eden bir değerlendirme." dedi.

"Hocalarımız bütün öğrencileri bilir, tanır"

Prof. Dr. Gülfettin Çelik, üniversiteye akademisyen alırken 3 kriterleri olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Okumaya, araştırmaya en yatkın nesle hitap ediyoruz. Ona sahip çıkma derdiniz varsa, gelin diyoruz. Birincisi bu. İkincisi 'Bu disiplinin, bu bilimsel alanın sahibi olmak istiyorum, gece gündüz bununla uğraşırım, bilimsel keşif yaparım, bu alanı geliştiririmin rüyasını görüyorsanız gelin'. Üçüncü olarak da biz genç ve yeni bir üniversiteyiz, ihtiyaçlarımız çok fazla; kurullar, komisyonlar, görev alanlarımız var. 'Ben bunlara da talibim, bunlara da destek vermek istiyorum.' diyorsanız gelin. Bu 3 şarttan ikisini bekliyoruz."

Üniversitelerin bilim ürettiğini ve bilgiyi öğrenciyle paylaştığını dile getiren Çelik, "Bilimi geliştirme ve öğrenciyle paylaşma, öğrenci yetiştirme üniversitelerin temel fonksiyonu. Son yıllarda buna girişimcilik diye bir alan eklendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak biz buna dördüncü fonksiyonu da ekledik. Toplumla yan yana yürüyen, toplumu besleyen, toplumdan da beslenen bir üniversiteyiz. Bütün hocalarımızı sosyal ortama davet ediyoruz. Mesela bizim atanma kriterlerimizde sosyal sorumluluk alanlarında olmayan hocalarımızın profesör olma ihtimali yok. Başvuru kabul etmiyoruz o anlamda, şart koştuk. Öğrencilerimizin toplumsal alana yaptıkları katkıyı ve becerilerini vereceğimiz 'sosyal beceri ve katkı diploma eki' ile tanımlıyoruz. Hocalarımızın öğrenciyle çok yoğun ilişkisi vardır. Hocalarımız bütün öğrencileri bilir, tanır, onlarla yoğun görüşür, idari kadrolarımız da öyledir." diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sıralamalar bir ölçek, bir göstergedir. Dünya çapında beş kategorinin tamamında ilk aşamada ilk 500'de yer edinip bunda kalıcı olmayı hedefliyoruz. Dünyada şu anda 200 milyon insan yüksek öğretim ağının içinde, 10 milyon kadar genç insan da yer yüzünde çeşitli ülkeleri yüksek öğretim adına dolaşıyor. Türkiye dünyanın artık 5'ten büyük olduğu iddiasında. Dünya buraya evrilecek. Biz, üniversitecilik yoluyla elde ettiğimiz değeri, bilgiyi ve çıktıyı, ürünü dünyaya mal etmek istiyoruz. Dünyanın çok daha adil, çok daha yaşanılabilir, çok daha insancıl olacağı iddiasındayız. İstanbul Medeniyet üniversitesinin bu yönde bir fonksiyonu olsun istiyoruz."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Gülfettin Çelik, Üniversiteler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 'dünyanın en iyi üniversiteleri' arasında - Son Dakika


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