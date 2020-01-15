İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Hargeisa Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Hargeisa Üniversitesi arasında iş birliği

6 saat önce

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Hargeisa Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde çeşitli alanlarda tıbbi eğitimler düzenlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Hargeisa Üniversitesi arasında iş birliği, System.String[]

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Hargeisa Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde çeşitli alanlarda tıbbi eğitimler düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Somaliland'ın başkentindeki Hargeisa Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında, üniversitenin öğretim üyelerinin Somaliland'de çeşitli alanlarda tıbbi eğitimler verdiği belirtildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM) bünyesinde asistan eğitimleri, acil cerrahi ve travma kursunun yanı sıra, hasta ameliyatları ile muayene faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Öğretim üyelerimizden oluşan ekip, Somaliland ziyaretleri kapsamında, Somaliland Cumhurbaşkanı Musa Bihi Abdi, Somaliland Sağlık Bakanı ve Somaliland Konsolosumuz ile Amoud, Hargeisa, Gollis ve Franz Fanon üniversitelerinin rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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