Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kayıt kayıt dönemi ile beraber 15 bini bulacak öğrencileri ile üniversitemiz, ülkemizin yüksek kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı çok daha büyük bir kütüphaneye...

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz' - Son Dakika

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