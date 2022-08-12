İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kayıt kayıt dönemi ile beraber 15 bini bulacak öğrencileri ile üniversitemiz, ülkemizin yüksek kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz' - Son Dakika