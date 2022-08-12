Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

12.08.2022 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kayıt kayıt dönemi ile beraber 15 bini bulacak öğrencileri ile üniversitemiz, ülkemizin yüksek kurumları...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kayıt kayıt dönemi ile beraber 15 bini bulacak öğrencileri ile üniversitemiz, ülkemizin yüksek kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir"

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİTAP SAYISINI KISA SÜREDE 3 KAT ARTTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK (1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİTAP SAYISINI KISA SÜREDE 3 KAT ARTTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı çok daha büyük bir kütüphaneye... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı çok daha büyük bir kütüphaneye...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" - Son Dakika
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