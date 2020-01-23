İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "Libya Zirvesi" yorumu - Son Dakika
Son Dakika Politika İstanbul Medipol Üniversitesi'nden 'Libya Zirvesi' yorumu - Son Dakika

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "Libya Zirvesi" yorumu

6 saat önce

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Berlin'de düzenlenen 'Libya Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Berlin'de düzenlenen 'Libya Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Babacan yaptığı yazılı açıklamada, zirveye katılan aktörlerin Libya ile ilgili farklı ajandalara sahip olduğunu kaydederek, metinde geçen "silah ambargosuna saygı' ibaresinin ise muğlaklık barındırdığını ifade etti.

Bildirinin genelinde yapıcılık ile birlikte muğlaklığın izlerinin net bir şekilde görüldüğünü belirten Babacan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiride, silah ambargosu delindiğinde nasıl bir yaptırım uygulanabileceğine ilişkin ek bir ibarenin yer almaması, ateşkese giden yolda taraflardan birisinin doğru şekilde yürümeyi reddetmesi durumunda, ki Hafter şimdiden buna başladı, buna verilecek cevabın neler olacağına ilişkin somutlaştırmalara ihtiyaç olduğu muhakkak. Bu bağlamda Batılı ülkelerin, Hafter'in dış destekçilerine özellikle Mısır ve BAE ne derece somut ve kararlı bir baskı uygulayacakları ayrı bir soru işareti.Yine tarafların üzerinde mutabık kaldıkları şekliyle, Libya'nın ulusal petrol şirketi olan NOC'nin Libya petrolünü satmakla tek yetkili kurum olarak tasdikinin uygulamadaki sürdürülebilirliği sorusu da bir başka önemli husus."

Berlin Zirvesi'nde verilen en kuvvetli mesajın, kararlılık olduğunu ve meselenin uluslararası siyasi-hukuki meşruiyet ekseninde ele alınacağını vurgulayan Babacan, "Berlin zirvesi, Libya'nın Suriyeleşmesini önleyici ilk adım olarak telakki edilebilir. Bundan sonra ise gelişecek ve daha da derinleşmesi için çabalanacak kalıcı bir barışın ve siyasi-hukuki kurumsallaşmanın tesisine uluslararası toplumun bağlılığının vurgulanması ve somut adımların atılması çok elzem. Kısa vadede ise çok ciddi yapısal değişiklik beklediğimi söyleyemem. Türkiye'nin Rusya ile birlikte oynadığı anahtar işlev hayatiyetini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Berlin, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu
Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Hafter'den geri adım! Uçakları düşürmekle tehdit ettiği Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:47:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "Libya Zirvesi" yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]