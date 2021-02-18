İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül - Son Dakika

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül

18.02.2021 13:17
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin düzenlediği "TET Proje Pazarı"nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin düzenlediği "TET Proje Pazarı"nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Elif Hocaoğlu, 471 proje içerisinde "Doğal Kontrol Arayüzüne Sahip, Esnekliğini Değiştirebilen Akıllı El Protezi" başlıklı çalışmasıyla ikincilik ödülü aldı.

Hocaoğlu'nun projesi, esnek üretim imkanları sunan makineler sayesinde ampute bireylerin hem konforuna hem de estetik beğenisine yönelik ihtiyaçları gözeterek üretilebilecek.

Dr. Elif Hocaoğlu, piyasadaki protezlere kıyasla değişik geometrideki objelere kolaylıkla adapte olabilen ve hafifliğiyle ön plana çıkan projesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde ticari olarak mevcut bulunan ve akıllı protez olarak piyasaya sürülen el protezleri, elektromyografi sinyalini birkaç fonksiyona adresleyerek proteze ait olan parmakların sadece pozisyonunu kontrol ederek protezin ampute tarafından kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Ancak bu protezlerin çalışma prensipleri, sağlıklı bir elin çalışma prensibinden farklı bir yol izlediği için amputelerin bu tekniğe adapte olmaları uzun bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Bu durum da piyasada var olan akıllı el protezlerinin tercih edilmemelerine sebep oluyor.

Belirtilen olumsuzluklara çözüm olarak önermiş olduğum akıllı el protezi, sağlıklı bir insan elinin günlük aktiviteleri gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaya olanak tanıyor. Doğal kontrol arayüzü ve bu arayüze uyumlu elektromekanik tasarımı sayesinde amputelerin proteze uyum sürecini büyük ölçüde kısaltacak ve onları sürekli olarak kullanmaya teşvik edecektir. Amputeler, akıllı el protezi sayesinde günlük bir aktiviteyi çok büyük bir çaba içinde bulunmadan doğal bir yolla gerçekleştirebilecek. Amputelerin hayatlarını doğrudan etkileyecek bu proje, yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyerek refah düzeylerini artıracak."

Öğretim Üyesi, İstanbul, Estetik, Protez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:32:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei