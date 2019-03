İstanbul-Meral Akşener Bu Bir Seçim Muhtar, Belediye Başkanı Seçeceksiniz 1

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Akşener burada yaptığı konuşmada, ". Her toplantımda bulunduğum yerin sakinlerine hep tepedekilerin konuşmalarına bakmayın. Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın dedim. 1 Nisandan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz." dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e İYİ Parti Şile Belediye Başkan adayı Rahmi Çakar ile İYİ Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç eşlik etti. Akşener esnaf ziyaretinden sonra partisinin seçim irtibat bürosuna geçti. Akşener burada bir konuşma yaptı.



Meral Akşener, "Yarın seçim var. Elbette her siyasi parti ilçelerde, beldelerde, büyükşehirlerde aday çıkardı. Bir kısım siyasi partiler birbiriyle ittifak kurdu. Biz de CHP ile ittifak kurduk. Şile, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy gibi bazı ilçelerimizde ayrı ayrı seçime giriyoruz. Dolayısıyla bu seçimin sizler açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün adaylarımıza, Cumhur ittifakının adayları başta olmak üzere bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.



Akşener şöyle devam etti:



"Bu seçimin sadece yerel seçim şeklinde kalması için çok gayret gösterdik. Ama maalesef başarılı olduğumuzu söyleyemem. Normalde Rahmi başkanın Şile'de yapacaklarını, hizmet anlayışını tartışmamız gerekiyordu. Onu izlemeniz gerekiyordu. Diğer adayların hizmet anlayışını, projelerini izleyip, değerlendirmeniz gerekiyordu. Ama çok sert bir dille, düşman bir dille ayrıştıran bir dille seçim kampanyası götürüldü. Buna rağmen milletimizin feraseti, irfanı devreye girdi. Allah'a şükür kimse kimseyle kavga etmedi. Her toplantımda bulunduğum yerin sakinlerine hep tepedekilerin konuşmalarına bakmayın. Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın dedim. 1 Nisandan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz."

