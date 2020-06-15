İSTANBUL Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi - Son Dakika

Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? SOSYAL medya üzerinden gelen bir mesajla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Belediye ekipleri, mesajı atan vatandaşlarla birlikte sahilde temizlik çalışması yaptı. Kötü durumda olan sahili, Başkan Yazıcı ve mesajı atan genç vatandaşlar birlikte temizledi.

Tuzla Mercan Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren Eylem Yorulmaz, sahilin kirli olduğunu görünce Tuzla Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştı. Gelen mesajla birlikte harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekipler, mesajı atan genç vatandaşlarla birlikte sabah saatlerinde Mercan Sahili'nde buluştu. Başkan yazıcı ve sahildeki vatandaşlar eldiven giyerek sahili temizledi. Bir araya getirilen çöpler daha sonra belediye ekipleri tarafından alındı. İnsanların bu hareketle birlikte daha bilinçli olmaları için de mesajlar verildi.

BAŞKAN YAZICI : 'ÇEVREMİZE EVİMİZ GİBİ BAKMAMIZ LAZIM'

Sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla temizlik için sahile geldiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Eylem arkadaşımızın sosyal medyadan bize bir mesajı oldu. Burasının çok kötü durumda olduğunu söyledi. Biz de Eylem arkadaşımızın çağrısıyla, bu temizlik işi için birliktelik oluşturmak istedik. Onlar sağ olsunlar geldiler. Hep birlikte duyarlı olan arkadaşlarla birlikte hep beraber bu farkındalığı oluşturuyoruz. Sahillerimizin hepimizin, çevre hepimizin. Koronavirüs pandemisi sürecinde gördük ki, sadece kendi güvenliğimizi almamızla bu işin olmadığını, her şeyi paylaşmamız gerektiğini; çevreyi de doğayı da paylaşarak ancak güzelleştirebiliriz. Burada da aynı şekilde hassasiyetle empati yaparak sizlerden sonra başkalarının da buraları kullanacağını düşünerek insanların daha duyarlı davranmasını arzu ediyoruz. Bu bir farkındalık oluşturacaktır. Böyle genç kardeşlerimizin de sayısının artmasını istiyoruz. Çevremize evimiz gibi bakıp, hassasiyet göstermemiz lazım. Böyle çalışmaları sürekli yaparak bu duyarlılığımızı göstermeye devam edeceğiz' dedi.

YORULMAZ : 'UMARIM BUGÜN BAZI ŞEYLER DEĞİŞİR'

Tuzla Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştığını söyleyen Eylem Yorulmaz, bu davranışının insanların bilinçlenmesi için adım olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, 'Dün arkadaşlarımla burada otururken fark ettik durumu. Çok fazla çöp yığını olmuştu ve insanlar bunu fark etmeyecek haldelerdi. Birinin bir adım atması gerekiyordu. O kişi ben oldum. Sıradaki kim olur bilmiyorum. Ama birilerinin bir adım atması gerekiyordu ve o adımı ben attım. Bu davranışımın insanlarda farkındalık yaratmasını umuyorum. Çünkü insanlar bilinçsizleşme yolunda ilerliyorlar ve dünya umurlarında değil gibi. Pandemi sürecinde üç aydır evdeydim. Bu süre içinde bazı şeylerin daha çok farkına vardım. Bizim doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün ben oldum, yarın ablam ya da başka birisi olacak. Umarım farkındalık yaratır ve insanlar bilinçlenir' diye konuştu.