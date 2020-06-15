İSTANBUL Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi - Son Dakika

İSTANBUL Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi

Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendiOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? SOSYAL medya üzerinden gelen bir mesajla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Belediye ekipleri, mesajı atan vatandaşlarla birlikte sahilde temizlik çalışması yaptı.

Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? SOSYAL medya üzerinden gelen bir mesajla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Belediye ekipleri, mesajı atan vatandaşlarla birlikte sahilde temizlik çalışması yaptı. Kötü durumda olan sahili, Başkan Yazıcı ve mesajı atan genç vatandaşlar birlikte temizledi.

Tuzla Mercan Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren Eylem Yorulmaz, sahilin kirli olduğunu görünce Tuzla Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştı. Gelen mesajla birlikte harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekipler, mesajı atan genç vatandaşlarla birlikte sabah saatlerinde Mercan Sahili'nde buluştu. Başkan yazıcı ve sahildeki vatandaşlar eldiven giyerek sahili temizledi. Bir araya getirilen çöpler daha sonra belediye ekipleri tarafından alındı. İnsanların bu hareketle birlikte daha bilinçli olmaları için de mesajlar verildi.

BAŞKAN YAZICI : 'ÇEVREMİZE EVİMİZ GİBİ BAKMAMIZ LAZIM'

Sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla temizlik için sahile geldiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Eylem arkadaşımızın sosyal medyadan bize bir mesajı oldu. Burasının çok kötü durumda olduğunu söyledi. Biz de Eylem arkadaşımızın çağrısıyla, bu temizlik işi için birliktelik oluşturmak istedik. Onlar sağ olsunlar geldiler. Hep birlikte duyarlı olan arkadaşlarla birlikte hep beraber bu farkındalığı oluşturuyoruz. Sahillerimizin hepimizin, çevre hepimizin. Koronavirüs pandemisi sürecinde gördük ki, sadece kendi güvenliğimizi almamızla bu işin olmadığını, her şeyi paylaşmamız gerektiğini; çevreyi de doğayı da paylaşarak ancak güzelleştirebiliriz. Burada da aynı şekilde hassasiyetle empati yaparak sizlerden sonra başkalarının da buraları kullanacağını düşünerek insanların daha duyarlı davranmasını arzu ediyoruz. Bu bir farkındalık oluşturacaktır. Böyle genç kardeşlerimizin de sayısının artmasını istiyoruz. Çevremize evimiz gibi bakıp, hassasiyet göstermemiz lazım. Böyle çalışmaları sürekli yaparak bu duyarlılığımızı göstermeye devam edeceğiz' dedi.

YORULMAZ : 'UMARIM BUGÜN BAZI ŞEYLER DEĞİŞİR'

Tuzla Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştığını söyleyen Eylem Yorulmaz, bu davranışının insanların bilinçlenmesi için adım olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, 'Dün arkadaşlarımla burada otururken fark ettik durumu. Çok fazla çöp yığını olmuştu ve insanlar bunu fark etmeyecek haldelerdi. Birinin bir adım atması gerekiyordu. O kişi ben oldum. Sıradaki kim olur bilmiyorum. Ama birilerinin bir adım atması gerekiyordu ve o adımı ben attım. Bu davranışımın insanlarda farkındalık yaratmasını umuyorum. Çünkü insanlar bilinçsizleşme yolunda ilerliyorlar ve dünya umurlarında değil gibi. Pandemi sürecinde üç aydır evdeydim. Bu süre içinde bazı şeylerin daha çok farkına vardım. Bizim doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün ben oldum, yarın ablam ya da başka birisi olacak. Umarım farkındalık yaratır ve insanlar bilinçlenir' diye konuştu.

İSTANBUL Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi

Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi - Son Dakika

Son Dakika

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu         
19:45
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü         
18:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 22:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]