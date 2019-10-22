Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75...
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75...

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75...

2 dakika önce

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75..., System.String[]

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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