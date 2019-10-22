İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75...
2 dakika önce
İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.
İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız Beşar Esed, Türkiye'nin gözlem noktası olduğu İdlib'de Suriye askerleriyle bir araya geldi İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul'daki merkezi, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi