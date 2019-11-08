Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 27 gözaltı
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 27 gözaltı

6 saat önce

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 27 gözaltı, System.String[]

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenledi.

Örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren bazı kişilerin, son dönemlerde PKK'nın zayıflayan dağ kadrosuna eleman toplamak için legal görünümlü organizasyon (konferans, seçim çalışmaları, piknik organizasyonları, sportif faaliyetler, kültür ve konser etkinlikleri) gerçekleştirdiği tespit edildi. Etkinlik adı altında 'örgütün kırsal alanına katılım' ve 'örgütleme' faaliyetlerinde bulunan 33 kişiyi tespit eden terör polisi, bu sabah İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirdi. 22'si İstanbul, 12'si diğer illerde toplam 33 PKK üyesinin yakalanmasına yönelik 34 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 81 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan 27 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firari 6 PKK üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

(İHA)

İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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