İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama

15.06.2022 19:38

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen 20 milyon TL'lik kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevin gönderildi.

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen 20 milyon TL'lik kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevin gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının' önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İmalatını yaptıkları sigaraları ve kaçak diğer tütün mamullerini piyasada pazarladıkları ve örgüt üyelerinin deşifre olmamak adına kaçak tütün mamullerini "davetiye" olarak adlandıran 62 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 241 bin 928 adet bandrolsüz kaçak sigara, 327 kilo sarmalık sigara tütünü, 933 bin adet bandrolsüz boş makaron, 757 bin 50 adet sigara haline getirilmiş dolu makaron, 300 adet kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet bandrol, 7 adet sigara dolum makinesi, bin 500 adet boş sigara kutusu, 4 adet suç naklinde kullanılan araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 62 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama
İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama
İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama
İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 10 ildeki kaçak tütün operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika

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