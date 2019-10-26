Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu

İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu

45 dakika önce

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik düzenlenen 10 ildeki operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Baskınlarda 3 silah atölyesinde ele geçirilen, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler emniyette sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü polis 32 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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