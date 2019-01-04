İstanbul Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı olan aralarında vergi denetmeni,gelir uzmanı,öğretmen, mühendis gibi meslekten ihraç olmuş ve bylock kullanıcısı olan 42 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere Adana,Ankara,Artvin,Balıkesir,Düzce,İzmir,Kocaeli,Kütahya,Manisa ve Van'da tespit edilen adreslerde arama yaptı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu

11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor

Hakan Şükür'ün Babası İçin FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı