İstanbul Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu
2 saat önce
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu Haklarında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliye operasyonİSTANBUL - İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
İstanbul
merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Haklarında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliye operasyon
İSTANBUL - İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan aralarında vergi denetmeni,gelir uzmanı,öğretmen, mühendis gibi meslekten ihraç olmuş ve bylock kullanıcısı olan 42 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonda polis ekipleri İstanbul başta olmak üzere Adana
, Ankara
, Artvin
, Balıkesir
, Düzce
, İzmir
, Kocaeli
, Kütahya
, Manisa
ve Van
'da tespit edilen adreslerinde arama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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