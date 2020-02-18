İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı

6 saat önce

İstanbul merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapmasına ilişkin soruşturmada, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapmasına ilişkin soruşturmada, 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si aktif görevdeki komiser, 21'i meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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