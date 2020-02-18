İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si aktif görevdeki komiser, 21'i meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

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