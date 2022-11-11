İstanbul merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

11.11.2022 08:19
İstanbul merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede, kendilerini banka veya kredi kurumu çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin, mağdur kişileri hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, banka hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, banka hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği gibi çeşitli aldatıcı bilgilerle arayarak, direkt banka bilgilerini ele geçirdikleri ya da kendileriyle çalışan başka kişilerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca başta cep telefonu olmak üzere bazı elektronik aletleri, kendilerini doktor, öğretmen ya da polis gibi tanıtarak ilana koydukları, satışını yaparak parasını aldıkları ürünleri ise alıcılara göndermedikleri tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin 61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettiği, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin ise engellendiği belirlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Çok sayıda adreste yapılan aramalarda dijital materyal, ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

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