Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 11 İlde Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Piyasaya, Sahte ve Ayarı Düşürülmüş...

İstanbul Merkezli 11 İlde Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Piyasaya, Sahte ve Ayarı Düşürülmüş...

1 saat önce

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

İstanbul Merkezli 11 İlde Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Piyasaya, Sahte ve Ayarı Düşürülmüş..., System.String[]
İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:29 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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