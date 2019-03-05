İstanbul Merkezli 11 İlde Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Piyasaya, Sahte ve Ayarı Düşürülmüş...
1 saat önce
İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.
İstanbul
merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:29 Kaynak: AA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil
4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
Dengesini Kaybeden Akrabasının Üzerine Düştüğü 11 Aylık Bebek Can Verdi