İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

7 saat önce

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden ise 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyon

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si aktif görevdeki komiser, 21'i meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Karar doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin tamamını yakalamıştı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu
Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı İBB'nin şirketi, İETT'ye eski otobüs satacak Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:36:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]