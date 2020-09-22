İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35'i yakalandı.

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti 21 milyon lira vergi kaybına uğrattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği 60 şüpheliden 35'i yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılıyor.

Gözaltına alınanlar arasında iş insanları Ali A. ve Sofu A.'nın da bulunduğu, Sofu A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakılacağı öğrenildi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dolandırıcılık, İstanbul, Gözaltı, Vergi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

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