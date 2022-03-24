İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı

24.03.2022 21:28

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı Çalıntı ve sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı Operasyonlarda karşılığı 5 milyon lira olan 143 çek ele geçirildi İstanbul merkezli 13...

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı

Çalıntı ve sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda karşılığı 5 milyon lira olan 143 çek ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 13 ilde çalıntı ve sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, son dönemlerde konuttan, işyerinden ve araçtan artış gösteren çalıntı çeklerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da gerçekleşen yasal hamili çek ve bonoların çalınmasına ilişkin başlatılan çalışmalarda, bir suç şebekesinin izine rastladı. Çeklerin ve bonoların dolandırıcıların eline geçtiğini ve ardından paravan firmalar vasıtasıyla ciro ederek çeklerin icrai tehditlerle tahsil edildiğini tespit eden polis, çok sayıda kişinin bu yöntemle mağdur edildiğini ortaya çıkardı.

39 şüpheli gözaltına alındı

Sahte çek üreten firmalar ve paravan şirket kurup karşılıksız çekleri piyasaya süren zanlılar hakkındaki araştırmalar derinleştirildi. Söz konusu hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren faillerin, aracılık eden komisyoncular, sahte çek üreten matbaacılar ve paravan şirket çeklerini (karşılıksız çekler) piyasaya dağıtan 59 kişi belirlendi. Tespit edilen dolandırıcılar ve hırsızlar ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. Baskınlarda 39 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Karşılığı 5 milyon lira olan 143 çek ele geçirildi

Daha önce benzer suçlarda birçok kez polisiye soruşturmadan geçirildiği anlaşılan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın yapılan araç, ev ve paravan işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, karşılığı 5 milyon lira olan 143 çek, değeri 320 bin lira olan sahte euro banknotu, değeri 50 bin lira olan sahte dolarlar, 2 sahte kimlik ile 1 sahte ehliyet ele geçirildi. Örgütlü olarak "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Parada Sahtecilik" ve "Hırsızlık" suçları kapsamında yakalanan şüphelilerin sorgularına başlanırken, 13 ildeki operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı

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Dolandırıcılık, Küçükçekmece, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 kişi hakkında yakalama kararı - Son Dakika


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