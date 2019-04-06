Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

*İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonda örgüt içinde "imam, abi" konumunda bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
* İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonda örgüt içinde "imam, abi" konumunda bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul DHA

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, askeri mahrem yapılanma içerisinde "imam, abi" konumunda bulunan 30 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan'da İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:

------------------

-ARŞİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Ekrem İmamoğlu'ndan Rap Şarkılı İstanbul Klibi Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]