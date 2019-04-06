İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı
46 dakika önce
İSTANBUL merkezli 14 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
İSTANBUL merkezli 14 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK
yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, askeri mahrem yapılanma içerisinde "imam, abi" konumunda bulunan 30 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan'da İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:03 Kaynak: DHA
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