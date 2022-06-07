İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 44 Gözaltı

07.06.2022 11:40
İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 44 Gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanma içerisinde oldukları şüphesiyle, aralarında aktif görevde bulunan subay ve astsubayların da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanma içerisinde oldukları şüphesiyle, aralarında aktif görevde bulunan subay ve astsubayların da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup halen aktif görevde bulunan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 8 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 emekli askeri personel ile ihraç edilmiş 9 eski askeri personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 38 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 3'ü mahrem imam oldukları tespit edilen 8 sivil olmak üzere toplamda 73 şüpheli tespit edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına ve örgütün iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı ve örgüte mensup oldukları yönünde itirafçı beyanı bulunan söz konusu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İKİ AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA TOPLAM 44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İki ayrı soruşturma dosyası kapsamında, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak bugün İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika

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