İstanbul Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: Bylock Kullanıcısı 21 Şüpheli Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulamasını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 14 ilde başlatılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulamasını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 14 ilde başlatılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması 'Bylock' kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana, Hatay, Çorum, Bayburt, Karabük, Manisa, Trabzon, Samsun ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda şu ana kadar 21 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.



Polis, firari 36 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürürken, adreslerinde bulunamayan bazı FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmış olabileceği belirtiliyor. - İSTANBUL

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