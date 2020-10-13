İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu:  32 şüpheli gözaltında - Son Dakika

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu:  32 şüpheli gözaltında

13.10.2020 07:19
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu:  32 şüpheli gözaltında, System.String[]

İstanbul DHAİstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul DHA

İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK'ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı.  15 ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu:  32 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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