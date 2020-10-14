İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.

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