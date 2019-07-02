Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33 
İstanbul, Ekonomi
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