İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı
1 saat önce
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33
merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.
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