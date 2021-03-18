İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 75 şüpheliden 23'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, "Poyrazköy 1-2", "Amirallere Suikast 1-2", "Kafes Eylem Planı" ve "ÇEV/ÇYDD" kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanmasında yer alan farklı rütbelerdeki 75 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 67'si meslekten ihraç edilen, 1'i emekli ve 7'si aktif görevdeki 75 emniyet personelinden 23'ünü yakaladı.

Şüphelilerden Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Erol Demirhan, Ertan Erçıktı, Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy, Gaffar Ataç ve Mustafa Kılıçarslan'ın da arasında bulunduğu 22'sinin, farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu veya hükümlü olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Mutlu Ekizoğlu, Tufan Ergüder ve Ahmet Davulcu'nun da aralarında yer aldığı 16 zanlının yurt dışında olduğu belirtildi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8'inin ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken firari 6 zanlının da yakalanmasına çalışılıyor.