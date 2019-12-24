İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan... - Son Dakika

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan...

6 saat önce

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan..., System.String[]

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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