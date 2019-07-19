İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI
1 saat önce
Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
- İstanbul
Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu?