İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 96 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 96 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 17 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen liderliğini FETÖ üyesi O.K.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheliden 96'sı yakalandı.

İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 96 kişi yakalandı, System.String[]

İstanbul merkezli 17 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen liderliğini FETÖ üyesi O.K.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheliden 96'sı yakalandı. Asgari 5 milyon Euro vurgun yapan çetenin, şu ana kadar bu yöntemle kanun kaçağı 750 kişiyi yurt dışına çıkardıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapan "Kabataşlar" adlı yeni bir suç örgütü tespit etti.

İnsan kaçakçılarının lideri O.K. FETÖ üyeliğinden kaydı tespit edildi

Liderliğini FETÖ üyeliğinden aranan O.K.'nin yaptığı "Kabataşlar" adlı suç örgütüne yönelik yapılan araştırmalarda, örgütün özellikle Türkiye'de örgüt üyeliğinden aranan kişileri, bakaya durumdaki asker kaçaklarını ve terör örgütleri; çoğu FETÖ, PKK ve benzeri örgütlerle bağlantıları nedeniyle kanunen aranan kişileri para karşılığında çeşitli güzergahlarla önce Balkan ülkelerine, oradan da Avrupa Birliği ülkelerine çıkardıkları tespit edildi.

POLİS, ÇETE ÜYELERİNİ 6 AY BOYUNCA YAKIN TAKİBE ALDI

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri tek tek belirleyen emniyet güçleri, FETÖ üyeliğinden aranan suç örgütü lideri O.K. ile biri aktif, ikisi emekli 3 polisin de aralarında olduğu 121 kişinin yakalanması için operasyon kararı aldı. 10 Temmuz Cuma gecesi İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikisi yabancı uyruklu 121 şüpheliden 96'sını yakalayarak gözaltına aldı. Çete lideri O.K.'nin tespit edilen adresinde bulunmadığı öğrenilirken, firari 25 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

23 kişi tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 260 tane tabanca mermisi, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 129 cep telefonu, hafıza kartları, 120 adet çeşitli GSM şirketlerine ait SİM kartları, 4 dizüstü bilgisayar, 587 sayfadan oluşan farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren belge, 2 şirket kaşesi ve 3 adet Polis Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tanıtım kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 42 zanlı 'adli kontrol' şartıyla, 30'u da emniyetteki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KİŞİ BAŞI 5 BİN İLA 10 BİN EURO PARA ALIYORLAR

Soruşturma kapsamında sürdürülen çalışmalarda, suç örgütünün çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

Söz konusu çetenin, yurt dışına çıkarmaya çalıştığı kanun kaçaklarını 5 ila 10 bin Euro paraya ülke dışına çıkardıkları belirlendi.

Şu ana kadar 70 kişiyi yurt dışına çıkardıkları tespit edilen İnsan kaçakçılarının, bu çalışmayı iki aşamalı olarak gerçekleştirdikleri belirlendi.

ÇETENİN KULLANDIĞI İKİ FARKLI YÖNTEM DEŞİFRE EDİLDİ

Buna göre çetenin ilk yöntemi; ülkeden yurt dışına kaçmak isteyen kişileri, vize istemeyen Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bulgaristan gibi AB statüsündeki Balkan ülkelerine 'yasal' olarak götürüyor. Uluslar arası insan kaçakçıları, daha sonra adı geçen Balkan ülkelerinde bulunan çetenin diğer üyelerinin yardımıyla ile insanları karayolu ya da dağlık arazilerden yaya olarak Avrupa ülkelerine geçiriyor.

DİPLOMATİK PASAPORT TAKTİĞİ

Uluslararası insan kaçakçılarının ikinci yöntemi ise Avrupa ülkelerine geçebilmek için gereken 'Schengen' vizesinden muhaf tutulmak için "diplomatik pasaport" taktiği. Kaçakçıların, Türkiye'den Avrupa ülkelerine geçmek isteyen kişileri önce normal yollardan husus pasaport ile havayolu üzerinden Balkan ülkelerine taşıdıkları saptanırken, daha sonra Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bulgaristan gibi AB statüsündeki Balkan ülkelerine 'yasal' olarak sokulan kişilerin pasaportlarını toplayıp Türkiye'ye geri gönderiyor. Türkiye'de bu kişilerin pasaportlarının dış kapağını illegal yöntemlerle yeşil statüdeki diplomatik pasaporta dönüştürüyor. Kabı yeşil pasaporta dönüştürülen pasaportlar, gittikleri Balkan ülkelerinde Avrupa Birliği ülkelerine geçebilmek için gereken 'Schengen' vizesine gerek kalmadan sahte "diplomatik pasaport" ile istedikleri ülkelere geçebiliyor.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN HASTANE KORİDORLARINDA BULUŞUYORLARDI

Aralarında FETÖ ve PKK gibi terör örgütü üyelerinin yanı sıra, biri baş komiser 2 emekli polisin de olduğu insan kaçakçılarının, polis takibinden kurtulmak için kullandıkları iletişim yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Çetenin, ülke dışına çıkarmak için anlaştıkları kişilerle görüşmelerini telefon üzerinden ziyade şifreli mesajla hastane koridorlarında, otel lobilerinde ve kalabalık kafeteryalarda buluştuktan sonra yüz yüze gerçekleştirdikleri, yolcularla para alış-verişlerini ve evrak teslimlerini buralarda yaptıkları belirlendi.

ÜLKE DIŞINA KAÇIRILAN KİŞİLERDEN 150'SİNİN FETÖ VE PKK ÜYELİĞİNDEN KAYDI VAR

Söz konusu "Kabataşlar" adlı suç örgütü tarafından şu ana kadar 750 kişi bu yöntemle ülke dışına çıkarılırken, bunun 150'sinin FETÖ ve PKK/KCK gibi terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. İnsan kaçakçılarının mal varlığı ile ilgili yapılan araştırmalarda ise örgüt lideri O.K.'nın üzerine kayıtlı herhangi bir kayda ulaşılamadı. Soruşturmayı genişleten polis, çetenin elde ettiği geliri, örgüt elebaşı O.K.'nin eşinin akrabaları üzerine kayıt yaptırdığı belirlendi.

Yurt dışına kaçarken havalimanında yaka-paça gözaltı

Öte yandan insan kaçakçılarının yurt dışına çıkarmak istedikleri kişilerle havalimanında gözaltına alınmaları, hastane koridorları ve kafeteryada buluşup para alış-verişinde bulunmaları güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, yurt dışına çıkmak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kişilerin ve çete üyelerinin, pasaport kontrolündeki görüntüleri paylaşıldı.

(Sadık Kahraman - Medeni Topaloğl/İHA)

İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 96 kişi yakalandı - Son Dakika
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