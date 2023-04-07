İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında - Son Dakika
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İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında

07.04.2023 07:22

İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında

İSTANBUL - İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığına yönelik teknik ve fiziki takipler sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 ilçede bulunan 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de katıldı. Polis helikopteri de destek verdi.

Operasyonun bir ayağında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Polis ekipleri, evde arama yaparak bazı dijital materyallere el koydu. Operasyon sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan tespitlere göre toplam 10 Milyar Türk Lirası dolandırıldı

İstanbul Merkezli düzenlenen dev operasyonda Forex piyasası dolandırıcılığına darbe vuruldu. Yapılan tespitlere göre, operasyon kapsamında bilişim suçlarından toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucu, Forex piyasası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen 153 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan kişilerin sorguları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Operasyon, İstanbul, Forex, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında - Son Dakika


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