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İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı

19.02.2022 00:59

İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalışan 83 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan çetesine düzenlenen operasyonlarda, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalışan 83 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte para soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Parada Sahtecilik" suçlarına karışan bir şebekeyi tespit etti.

Şebekeye daha önce de operasyon gerçekleştirildi

Yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıl süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde daha önce yapılan ara operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 185 bin lira olan sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şahıslar sahte paralar ile yakalanmıştı. Basım ve kesim işleri tamamlanmış 5 bin 500 dolar, kesim işlemi tamamlanmamış piyasaya sürmeye hazır toplam değeri 55 bin doları bulan sahte 100'lük banknotlar halinde dolar, ayrıca matbaa olarak kullanılan yerde para sayma makinası, çok sayıda folyo, giyotine, para yapımda kullanılan çok sayıda kağıt, yazıcı kartuşu, filigran gibi materyaller ele geçirilmişti.

19 ilde eş zamanlı baskın

Operasyonun son dalgısı için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sahte para şebekesi mensubu 83 kişinin yakalanması için yapılan operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şebeke üyeleri, ifade işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Polis firari 33 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı
İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı
İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı
İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı

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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 19 ilde kalpazan operasyonu: 50 gözaltı - Son Dakika
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