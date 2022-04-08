İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Üyeleri arasında kimler yok ki

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişiler, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan şüpheliler ile KHK ile ihraç edilmiş eski kamu çalışanları da bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma dahilinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli tespit etti. Daha önce örgüte karşı yapılan baskınlarda yakalanıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçıların ifadelerinden yola çıkan emniyet ekipleri, 21 FETÖ üyesini belirledi.

1 dolar serisi paralar çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aranan 21 şüpheliden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra zanlıların üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıktı. Ele geçirilen dolarların örgüte 'bağlılık' anlamı bulunduğu değerlendirilirken, el konulan dijital materyallerin incelenmesi ile yeni operasyonların olabileceği kaydedildi.

Yakalananlar arasında "bölge" ve "gizli mahrem yapılanmasında" görevli kişiler de var

İtirafçı örgüt üyelerinin ifadelerine göre yakalanan 20 şüphelinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, aralarında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişiler olduğu, bu şüphelilerin örgüte maddi destek sağladığı da öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler arasında örgüte müzahir KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan FETÖ mensupları ile terör örgütüne eleman temin eden zanlılar ve yine FETÖ/PDY'nin "bölge yapılanmasında" görevli şahısların da olduğu aktarılırken, içlerinde KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personellerinin olduğu belirtildi.

Bir kişi aranıyor

Yakalanan 20 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL