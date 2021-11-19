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İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı

19.11.2021 10:34

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de faaliyet gösteren ve gasp, yağma, iş yeri kurşunlama, yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen 2 organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 2 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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