İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı (1) - Son Dakika

İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı (1)

6 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı (1), System.String[]

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Merkezli 20 ilde operasyonda başlatıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 25'i muvazzaf 46 asker ve 1 sivil mahrem abiye yakalama ve gözaltı kararı alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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