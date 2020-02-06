İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

7 saat önce

İstanbul merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde askeri mahrem yapılanmasına düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde askeri mahrem yapılanmasına düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik, kamuoyunda "Ankesör soruşturması" olarak bilinen, söz konusu örgütünün TSK yapılanması kapsamında geçmişte düzenlenen operasyonlarda itirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda yeni hücre üyeleri tespit edildi. Etkin pişmanlıktan faydalanarak örgütün TSK mahrem yapılanması içerisindeki 46 kişinin ismi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün İstanbul başta olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. FETÖ/PDY'nin sözde askeri yapılanmasında 25'i aktif görevde, biri sivil "mahrem abi" olmak üzere toplamda 47 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.


Polis, firari 18 FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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