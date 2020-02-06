İstanbul merkezli 20 ilde fetö operasyonu 29 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 20 ilde fetö operasyonu 29 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 20 ilde fetö operasyonu 29 gözaltı

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Merkezli 20 ilde operasyonda başlatıldı. FETÖPDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 25'i muvazzaf 46 asker ve 1 sivil mahrem abiye yakalama ve gözaltı kararı alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul merkezli 20 ilde fetö operasyonu 29 gözaltı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul merkezli 20 ilde fetö operasyonu 29 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]