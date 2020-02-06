İstanbul merkezli 20 ilde fetö operasyonu 29 gözaltı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Merkezli 20 ilde operasyonda başlatıldı. FETÖPDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 25'i muvazzaf 46 asker ve 1 sivil mahrem abiye yakalama ve gözaltı kararı alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.